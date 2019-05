Sami Khedira e Mario Mandzukic potrebbero presto lasciare la Juventus. Due giocatori con il contratto in scadenza nell'estate del 2021, ricorda oggi Tuttosport, che potrebbero partire in caso di proposta importante. Entrambi stanno valutando il futuro: Mandzukic è stato un fedelissimo di Allegri e ora che l'allenatore toscano è andato via, la permanenza sembra più lontana.