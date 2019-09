Mandzukic, Matuidi, Rugani e Can: la Juve non riesce più a vendere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha vinto in questi anni grazie alla lungimiranza dei propri dirigenti. In campo, ovviamente, grazie ai campioni. Al tavolo delle trattative, in primis, scegliendo spesso giocatori di futuro avvenire che, però, non arrivavano (quasi) mai alla Juventus. Come Gabbiadini, per dirne uno, oppure Domenico Berardi. Ma ancora Zaza, Spinazzola, Cerri stesso, Mandragora. Giocatori che avevano mercato e che poi venivano piazzati per garantire una plusvalenza. Di più, la Juve aveva un budget stipendi non troppo alto, così da alimentare una concorrenza interna, un mercato anche con chi non può dare 6 milioni di euro a un calciatore.

TUTTI IN VENDITA - Alla fine l'idea di Allegri, cioè quella di rinnovare profondamente l'organico, era passata anche per la testa dei dirigenti bianconeri. Così, pur con un contratto rinnovato da poco, Mandzukic è finito sul mercato. Matuidi, uno dei simboli delle ultime due stagioni, aveva qualche proposta dalla Francia ma ha sempre detto di no. Emre Can piaceva al Paris Saint Germain ma per lui non sono arrivate grandi proposte. Rugani invece è stato bloccato dopo l'infortunio di Chiellini, ma nessuno avrebbe dato i 40 milioni richiesti dalla Juventus.

STIPENDI ALTI - Questi nomi però possono avere mercato solamente in Europa e non a grandi cifre. C'è già la necessità di abbassare il monte ingaggi per molti, la Juve non fa eccezione: ma Mandzukic costa 6 milioni, Matuidi e Can poco di meno, Rugani galleggia intorno ai 3 e rimane una riserva bianconera. I piemontesi hanno alzato l'asticella verso l'alto, pagando stipendi da Premier League, togliendosi così una fetta di mercato davvero importante come quella interna.

LO SFOGO DI CAN - Al di là delle parole di circostanza, affidate ai social, è chiaro che Emre Can, arrivato a parametro zero dal Liverpool (che nel frattempo la Champions l'ha vinta) con l'idea di giocare titolare e poi finito fuori dalla lista Champions, sia stato spiazzato e che voglia lamentarsi. Però in questo momento la Juve è la stessa che ha preso Ramsey e Rabiot, pagandoli 7,5 milioni di euro per strapparli alla concorrenza europea. Il tappo, per la Juve, è quello di prendere sempre i migliori, lasciando le briciole agli altri. Però, nel momento di venderli, nessuno è abbastanza grande da mangiare la torta intera.