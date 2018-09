Mandzukic, nuovo contratto con la Juve alle stesse cifre di quello attuale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Juventus rinnoverà presto il contratto del centravanti Mario Mandzukic. Attualmente legato al club bianconero da un contratto in scadenza nel 2020, il calciatore croato sottoscriverà in tempi rapidi, e alle stesse cifre di quello attuale, un nuovo accordo fino al 2021 o al 2022.