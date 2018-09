© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Reportage di Tuttosport dedicato a Mario Mandzukic, attaccante e cardine della Juventus. Di lui ha parlato anche il padre Mato. Ecco le parole riportate dal quotidiano sportivo: "Quando Mario era un bambino sosteneva, tutto serio, che da grande avrebbe fatto il giocatore e in famiglia non lo prendevamo troppo sul serio. Sbagliavamo, lui aveva un programma di vita chiarissimo, fin dall'inizio. Eravamo noi che non avevamo realizzato quanto fosse convinto. E' un vincente. Non conosce altro obiettivo che il successo. Non mi stupisce che abbia trovato subito un feeling con Cristiano Ronaldo".