Mandzukic piace alla Fiorentina? Ribery: "Dipende cosa vuole fare della sua carriera"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Franck Ribery si è soffermato su alcuni dei giovani talenti della Fiorentina, sottolineando anche il suo pensiero sull'interessamento del club viola per Mandzukic (suo ex compagno al Bayern): "Mario è un grande campione. Bisogna vedere cosa vuole per se stesso in questa fase della sua carriera".

Chiesa è tornato a correre e a lottare sulla fascia: è quello il suo ruolo o è una seconda punta?

"Chiesa ha caratteristiche fisiche e tecniche straordinarie, può essere utile in più zone del campo a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda il suo futuro vale lo stesso discorso fatto per Castrovilli. Federico é giovane e deve pensare solo a lavorare e crescere, le qualità ci sono e con il sacrifico potrà raggiungere i risultati che desidera".