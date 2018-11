Mandzukic segna, Higuain sciupa un rigore: Milan-Juve 0-1 al 45esimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus avanti al 45esimo contro il Milan nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Bianconeri meritatamente in vantaggio, grazie a un gol realizzato da Mario Mandzukic dopo meno di otto minuti.

Il gol che ha deciso la prima frazione è arrivato per i bianconeri in maniera fin troppo semplice. Nessuna pressione di Abate su Alex Sandro libero di percorrere la corsia destra, arrivare all'altezza dell'area di rigore e scodellare il pallone al centro. Nessun problema per Mandzukic nell'avere la meglio di Ricardo Rodriguez e con un colpo di testa sbloccare il match dopo meno di otto minuti.

La squadra di Allegri ha controllato la prima frazione per 40 minuti e più volte s'è affacciata dalle parti di Donnarumma grazie a un dominio pressoché incontrastato sulle corsie esterne. Quella di Gattuso, invece, è sembrava un po' sfilacciata, troppo lunga nonostante in mezzo al campo Bakayoko nella prima frazione sia stato tra i migliori in campo.

Il Milan ha comunque avuto una ghiotta occasione per pareggiare. Il rigore concesso al 40esimo da Mazzoleni per un tocco in area col braccio di Benatia (penalty concesso dopo aver visionato il VAR) è stato infatti fallito da Higuain che dal dischetto non è riuscito a battere Szczesny, bravo il portiere polacco a salvare il vantaggio con l'ausilio del palo.