Intervistato da Sky Sport, il difensore del Napoli Kostas Manolas ha parlato così del prossimo trasferimento del suo ex capitano Daniele De Rossi al Boca Juniors: "De Rossi è un capitano vero, mi ha dato molto. Lo adoro, mi ha sempre aiutato coi consigli giusti. Peccato che non possa chiudere la sua carriera alla Roma e in Italia, gli faccio un grande in bocca al lupo per il Boca. Sono sicuro che farà bene, è un campione".