Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport prima della gara di Champions League contro il Salisburgo: "Mi aspetto una Napoli diverso da quello visto contro la Roma. Dobbiamo entrare in campo per vincere la partita e centrare la qualificazione. Le critiche sul rendimento della coppia Manolas-Koulibaly? Abbiamo giocato sei partite su quattordici e in tre di queste non abbiamo subito gol. Non capisco tutte queste critiche anche per Kalidou che arriva da cinque stagioni straordinarie. Che fanno male sia a lui che al Napoli".