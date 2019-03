Manolas-Dzeko, gli errori individuali feriscono ancora la Lupa

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

Sarebbe stato un tremendo uno-due, uno di quelli da cui è impossibile rialzarsi, se in mezzo non ci fossero stati circa 80 minuti di partita. Dapprima l'errore assurdo di Manolas, quasi un'ora e mezza dopo l'incredibile pallonetto "moscio" con cui Dzeko ha buttato alle ortiche la migliore occasione della partita per portare la Roma ai quarti di finale invece del Porto. Gli "errori individuali" a cui Di Francesco fa continuamente riferimento dopo le sconfitte della Roma, puniscono ancora una volta la Lupa, punita dopo una prima mezz'ora di sofferenza controllata e una volta rientrata in partita, tradita anche dal bomber che nelle occasioni speciali, di solito, non lo fa.

Parliamoci chiaro, una manciata di gol al Plzen e il 3-2 finale al Frosinone non possono certo salvare una stagione, quella del bosniaco, molto molto complicata: il rendimento in campionato è assolutamente deficitario e senza l'apporto di Zaniolo, anche in zona gol, la Roma in questo momento si troverebbe ancora più basso in classifica. Gli infortuni che hanno tempestato la rosa sono una parziale scusante, ma errori come quello di stasera, sono diventati ormai una costante per Dzeko, a cui la Roma spesso la quasi totalità delle trasformazioni del proprio gioco offensivo.