Kostas Manolas non ci sta. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Red Bull Salisburgo, il difensore greco ha così risposto alle critiche in merito alla sua intesa con Koulibaly: "Sulla mia intesa con Kalidou non capisco perché si facciano tutti questi drammi, di 14 partite ne abbiamo giocate insieme solo sei e lui è arrivato a pochi giorni dall'inizio della stagione: nonostante ciò, delle sei gare in tre circostanze non abbiamo subito gol. Una squadra dipende da undici giocatori, né uno o due, la fase difensiva come quella offensiva dipende da tutta la squadra".

