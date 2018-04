Manolas, l'eroe della rimonta al Barça convinto a restare dall'addio di Totti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il suo gol ha permesso alla Roma di completare la rimonta e centrare l'impresa contro il Barcellona. Ma Kostas Manolas, in estate, era stato praticamente ceduto allo Zenit San Pietroburgo. Il difensore greco, come scrive La Gazzetta dello Sport, non ha accettato il trasferimento in Russia perché colpito dall'addio al calcio di Totti: quel lungo saluto, quel pianto collettivo lo ha scosso e lo ha convinto a restare in giallorosso.