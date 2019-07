© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il difensore del Napoli Kostas Manolas ha parlato così del brutto momento del suo ex compagno di squadra Radja Nainggolan all'Inter: "Mi sorprende, Radja è un ragazzo d'oro. Quando c'è con la testa per me è tra i più forti del nostro campionato. Gli voglio bene, è uno dei miei migliori amici nel calcio e gli auguro il meglio. Se lo merita, è un calciatore fortissimo".