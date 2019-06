© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Rodriguez e non solo. Il Napoli continua a lavorare per assicurarsi Kostas Manolas, difensore in uscita dalla Roma. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare la contropartita tecnica a copertura di parte della clausola rescissoria che è di 36 milioni di euro: in gioco ci sono Dries Mertens e Amadou Diawara, quest'ultimo seguito anche dal Milan.

Situazione che può sbloccarsi a breve. La fumata bianca per Manolas in azzurro può arrivare nei prossimi giorni, vista la volontà del difensore di approdare all'ombra del Vesuvio.