Manolas pagato (realmente) 15 milioni di euro. Un affare per il Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kostas Manolas al Napoli è stato un grande affare per Aurelio De Laurentiis. Già a trentasei milioni poteva essere un acquisto top, viste le cifre che ultimamente vanno per la maggiore - per confrontare basti pensare alla clausola rescissoria che verrà inserita per Koulibaly, ben oltre i 100 milioni - per chi può dare un apporto da titolare in una delle big d'Europa. Ci ha pensato il comunicato ufficiale della Roma, con Amadou Diawara valutato 21, a dare un ulteriore spinta alla campagna acquisti partenopea. Il fair play finanziario ha dato una mano agli azzurri per rimpiazzare Raul Albiol, certo uno dei migliori per rendimento delle ultime stagioni.

MURO DA SUPERARE - Così, a meno di proposte definibili folli per Kalidou Koulibaly, almeno centralmente il Napoli ha pochi eguali. Forse solo la Juventus con l'arrivo di De Ligt, anche se poi sulle fasce Mario Rui e Hysaj sono un pelino sotto i dirimpettai bianconeri. La retroguardia di Ancelotti può comunque dormire sonni tranquilli, con due difensori sì di fisico, ma anche rapidi e difficilmente superabili. Quindici milioni, insomma, rappresentano davvero un possibile rimpianto. Certamente meno di Salah, ma difficile poi dire quanto.