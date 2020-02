Manolas sblocca Napoli-Torino: azzurri avanti 1-0, gol di testa del difensore greco

Napoli in vantaggio dopo 19 minuti al San Paolo, 1-0 al Torino: a segno Kostas Manolas. Terzo gol in campionato per il difensore greco, che stacca in maniera perfetta di testa sulla punizione battuta da destra da Lorenzo Insigne. Nulla da fare per Sirigu, imperiosa la girata aerea dell'ex Roma, che lancia la serata del Napoli. 1-0 sul Toro di Longo dopo 19 minuti, la sblocca Manolas.