Manolas sul compagno Koulibaly: "Straordinario. Me n'ero accorto già prima di venire a Napoli"

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss soffermandosi anche sul compagno di reparto, Koulibaly: "Lo vedevo anche prima di arrivare in azzurro quanto fosse straordinario. In molti dicono che in coppia non funzioniamo ma se guardate i numeri vedrete che abbiamo giocato pochissimo insieme. E' difficile raggiungere un'intesa speciale se non si può giocare insieme. Penso che però, giocando insieme potremo trovarla".