Manolo Portanova, la prima volta del "tuttocampista" della Juventus

a Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus si prepara a voltare pagina, salutando l’era Allegri in attesa di capire chi sarà il successore del tecnico livornese. Ma i bianconeri guardano al futuro anche in campo, in un finale di stagione nel quale, con lo scudetto archiviato già da oltre un mese, l’ormai ex allenatore juventino ha potuto dare spazio ai migliori prodotti del vivaio, che hanno avuto la chance di vivere le loro prime esperienze nel calcio che conta. Nel match conclusivo contro la Sampdoria è scoccata l’ora di Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 che si affaccia tra i professionisti con la voglia di seguire le orme di papà Daniele, difensore di lunga militanza nella massima serie.

Architetto, ma anche operaio - Arrivato a Torino nell’estate del 2016, proveniente dalla Lazio, Portanova si è messo in mostra come uno dei profili più pronti per il salto al piano superiore della rosa della Primavera allenata da Francesco Baldini. Mezzala moderna sulla falsariga del profilo di Simone Perrotta, capace di giocare a tutto campo e di muoversi con disinvoltura anche da esterno offensivo o in appoggio ad una prima punta, Portanova ha dalla sua tempi di inserimento da manuale e un feeling innato con il gol. I dodici centri stagionali (ben nove dei quali in campionato) nelle trentasei presenze messe insieme con la Primavera bianconera, testimoniano la sua abilità nel concludere l’azione, esaltata da una capacità di resistenza aerobica che gli permette di accorciare il campo con grande intensità in ogni momento della gara. Una produzione offensiva che avrebbe potuto essere addirittura maggiore, se non fosse stato per qualche eccesso di generosità che alcune volte lo spinge ad andare fuori giri, perdendo la necessaria lucidità sotto porta. D’altronde Manolo, proprio come papà Daniele, ha nel sangue i crismi del trascinatore: la grande autostima e la caparbietà dimostrata in ogni frangente della partita lo rendono un leader carismatico oltre che tecnico perché, per usare le parole di mister Baldini, oltre ad essere un “architetto” Portanova è anche e soprattutto un “operaio” della mediana.

Tra Allegri e Mancini - Nella serata di domenica a Marassi, il giovane centrocampista bianconero ha festeggiato il suo debutto in Serie A. Lo ha fatto prendendo il posto di Emre Can al 59’, disputando una mezz’ora abbondante approcciata senza timori reverenziali e mettendo in campo tutta la sostanza della quale è dotato. Un percorso di avvicinamento che è passato attraverso l’esordio assoluto da professionista, avvenuto nei tre spezzoni di gara disputati nel campionato di Serie C con la formazione Under 23 della Juventus, concludendosi con la prima volta sul palcoscenico della massima serie che testimonia la fiducia del club nelle qualità di Portanova. La stagione da protagonista in maglia bianconera (chiusa al quinto posto del Ranking Primavera 1 a cura de La Giovane Italia) gli ha spalancato le porte della Nazionale Under 19, della quale è ormai uno dei titolari inamovibili e che lo vede con un posto già praticamente prenotato per l’Armenia, dove il prossimo luglio gli azzurrini si giocheranno le proprie chance nell’Europeo di categoria. L’attestato di stima di Roberto Mancini, che lo ha convocato per lo stage di Coverciano dello scorso aprile, ha completato un’annata da ricordare, nella quale Manolo si è tolto anche lo sfizio di giocare un derby della Mole contro il fratello Denis (rimasto però in panchina nell’occasione), difensore classe 2001 arrivato al Torino nel gennaio scorso. Adesso è tempo di ricaricare le pile in vista del gran finale, giusto il tempo per assaporare al meglio le emozioni della prima volta in Serie A. L’azzurro chiama, e per Portanova l’Europeo Under 19 potrebbe rappresentare il definitivo trampolino di lancio verso una carriera da grande protagonista.