Manuel Fernandes: "L'Inter mi voleva ma la Lokomotiv non ha ceduto"

Manuel Fernandes, centrocampista della Lokomotiv Mosca e obiettivo di mercato dell'Inter a gennaio, ha parlato della trattativa coi nerazzurri: "L'Inter era fortemente interessata a me durante il mercato di gennaio, ma la Lokomotiv Mosca non mi ha lasciato partire. Non ho neanche avuto il tempo per dire sì o no visto che il club ha chiuso alla mia partenza".