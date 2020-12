Manuel Pasqual: "Difficile inserire Dybala in questa Juve. McKennie meglio di Rabiot..."

"La cifra richiesta da Dybala è importante e probabilmente la Juve non vuole accontentarlo. E' difficile però cambiare questa Juventus e trovare un posto per Paulo Dybala non è semplice". Parole e pensieri di Manuel Pasqual, ex calciatore e capitano della Fiorentina che negli studi di '90° minuto' ha analizzato il momento della Juventus, soffermandosi in particolar modo sulle difficoltà di Dybala e sull'exploit di McKennie: "Pirlo spesso non lo posiziona nel suo ruolo ideale, cioè centrocampista centrale, ma lui è un giocatore giovane e molto dinamico, se Pirlo riesce a insegnargli qualcosa di più a livello tecnico secondo me può davvero fare la differenza. Vedo più lui al fianco di Bentancur piuttosto che Rabiot".