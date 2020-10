Maradona compie 60 anni. L'omaggio di Zidane: "Il mio idolo è Francescoli, ma lui era inimitabile"

Diego Armando Maradona, da molti ritenuto il più forte calciatore di tutti i tempi, compie sessant'anni. France Football ha dedicato un numero speciale al Pibe de Oro, che ha fatto sognare milioni di tifosi nel corso della sua carriera. Dai trionfi con l'Argentina fino a quelli con la maglia del Napoli, la sua carriera è stata straordinaria, caratterizzata da giocate magnifiche e gol entrati nella leggenda di questo sport. Sono tanti i messaggi di auguri raccolti dalla rivista francese; tra gli altri anche Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha riservato un pensiero al Diez: "Se penso a lui, una parola mi sovviene più di altre: eccezionale. Avevo 14 anni quando si disputò il Mondiale del 1986, un'età in cui capisci davvero il calcio. Mi chiesi se quello che stessi vedendo fosse davvero opera di un calciatore. Quando lo ricordo oggi, mi riporta all'epoca dell'adolescenza. È stato magico, unico, impossibile da imitare. Completamente diverso dagli altri. Tutto il mondo sa che il mio idolo è stato Enzo Francescoli: ho tentato di imitarlo, per esempio, nel controllo della palla. Con Maradona non ho osato farlo, perché è inimitabile. Ricordo perfettamente tutto quello che fece in quella famosa Coppa del Mondo, soprattutto l'incredibile gol contro l'Inghilterra. Quello che mi meraviglia ancora oggi è la lucidità dopo 60 metri di corsa palla al piede. Qualsiasi giocatore, anche dei nostri tempi, avrebbe tirato davanti al portiere. Lui no, lui lo ha dribblato. Un colpo di genio assoluto, un gesto che resterà sempre impresso nella mia memoria. Secondo me è il più importante della storia. Tra quelli che ho visto giocare, è il più grande".