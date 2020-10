Maradona compie 60 anni, Mertens: "Scusa se ti ho superato nei gol, tu resti il più grande"

Diego Armando Maradona compie 60 anni e anche Dries Mertens, attaccante del Napoli che lo ha superato per numero di gol fatti con la maglia azzurra, ha fatto i suoi personali auguri, ai microfoni di Sky Sport, al Pibe de Oro: "Auguri Diego, scusa se ho fatto più gol di te ma tu resti sempre il più importante, ti voglio bene. Quando ho firmato per il Napoli mai avrei pensato di riuscire a fare questo, dopo otto anni non ho più nessuno davanti a me nella classifica marcatori di tutti i tempi del club. Ora tocca me trovare nuove motivazioni e continuare”.