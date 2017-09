© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Maradona contro Jorge Sampaoli. Il motivo è legato a Mauro Icardi: "Non convocare Higuain significa lasciarsi scappare un'opportunità incredibile. Soprattutto rimpiazzandolo con Icardi e pensando di aver trovato il nuovo Batistuta" ha dichiarato a DirecTV Sports. Maradona ha poi rincarato la dose: "Icardi è in Nazionale perché (Javier) Zanetti gli fa da rappresentante". A tal proposito racconta un aneddoto riguardante l'ex ct Edgardo Bauza: "Un giorno ho parlato con lui e mi disse che aveva ricevuto tre chiamate da Wanda Nara. 'Come ha avuto il mio numero?' mi ha detto stupito".