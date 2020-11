Maradona dovrà essere operato al cervello. Bel messaggio del Napoli: "Forza Diego"

vedi letture

Arrivano novità dall'Argentina sulle condizioni di salute di Diego Armando Maradona, ricoverato da lunedì in una clinica di La Plata: il Pibe de Oro, che ha compiuto 60 anni venerdì scorso, dovrà essere operato al cervello per un ematoma subdurale, scoperto con una TAC.

Una notizia che preoccupa tutto il mondo del calcio e in particolare Napoli. Non a caso, in serata il club partenopeo ha voluto far sentire il suo sostegno a Maradona: "Forza Diego", il post pubblicato dalla società.