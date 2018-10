Maradona: "Mai più ct dell'Argentina. Ai traditori sputerei in faccia"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Armando Maradona, attuale allenatore dei Dorados, parla così dell'Argentina escludendo categoricamente un ritorno alla guida della Seleccion: “Mi sbagliavo su Mascherano, pensavo fosse un leader. Oggi devo dire che Mascherano non era quello che credevo, ma l’errore è totalmente mio, non di Mascherano. Tornare ad allenare l’Argentina? Non lo farò mai. Volevamo una Federazione nuova e abbiamo eletto Tapia. Ma è anche colpa mia, all’epoca è venuto a chiedere il mio appoggio e io gli ho detto sì. Ha promesso un sacco di cose ma non ha fatto nulla e non mi ha neanche mai chiamato. Questo è quello che mi fa arrabbiare di più. È un tradimento e io ai traditori sputerei in faccia”.