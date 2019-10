Maradona: "Mertens, resta a Napoli. De Laurentiis non deve lasciarlo"

© foto di Marco Conterio

Con la doppietta segnata contro il Salisburgo Dries Mertens ha raggiunto e superato Diego Armando Maradona al secondo posto della classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli. Proprio il Pibe de Oro ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove si è detto felice per il belga: "Mi è sempre piaciuto, è simpatico e bravo". Parole poi anche sul suo ruolo: "È nato centravanti ma non lo sapeva".

L'augurio - Maradona ha poi fatto i complimenti allo stesso Mertens e ha aggiunto: "Mi aspetto che mi mandi la maglia del sorpasso come fece Hamsik, con una bella dedica. La terrei tra quelle più care che ho".

Consigli - Con il belga che potrebbe lasciare il Napoli in caso di mancato accordo per il rinnovo, Maradona ha detto la sua sia sul giocatore che su De Laurentiis: "Consiglio a Dries di restare a Napoli, anche se altrove potrebbe trovare un contratto migliore non avrebbe l'amore di Napoli. Il presidente non deve lasciarselo scappare. Poi se dovesse andare via gli dico che un posto per lui al Gimnasia La Plata ci sarà sempre".