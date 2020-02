vedi letture

Maradona: "Non ho dubbi: il mio cuore questa sera è con Napoli e i napoletani"

La partita di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro simbolo del Napoli arrivò in azzurro proprio dal Barcellona e oggi, tramite Il Mattino, emerge il suo pensiero in merito alla sfida: "Io non ho dubbi: il mio cuore è con Napoli e i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida", la conferenza di Maradona raccolta da Stefano Ceci, suo assistente napoletano.