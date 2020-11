Maradona verrà operato questa notte al cervello. Il medico tranquillizza: "Intervento di routine"

Diego Armando Maradona subirà questa notte un'operazione al cervello. Una TAC alla quale il Pibe de Oro s'è sottoposto nelle ultime ore ha evidenziato un'ematoma subdurale e ha convinto i medici a organizzare subito l'intervento chirurgico, presso la clinica Olivos di Buenos Aires. Maradona è già arrivato alla nuova clinica e l'intervento avverrà questa notte.

Leopoldo Luque, medico personale di Maradona, ha così spiegato l'intervento: "Diego è lucido, gli ho spiegato i motivi dell'intervento e lui è d'accordo. E' molto calmo e si tratta di un intervento di routine, gli ematomi subdurali sono impercettibili".

L'ematoma subdurale è un coagulo di sangue che fuoriesce dalle vene e mette sotto pressione il cervello. Si tratta, in altre parole, di un ematoma al cervello che nel caso di Maradona è stato probabilmente causato da un trauma.

Maradona being transported to another hospital where he will undergo brain surgery. (Via @TyCSports) pic.twitter.com/HGQ7euYutf

— ANDRES CANTOR (@AndresCantorGOL) November 3, 2020