Maran: "Allenare una big? Oggi si può. Ogni allenatore ha questa ambizione"

Rolando Maran, ex tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sua avventura al Cagliari e la possibilità di mettersi alla prova in una big del nostro campionato: "Ogni allenatore ha l’ambizione di confrontarsi con situazioni importanti. Per me c’è sempre ambizione. Adesso vedremo quello che arriva, le grandi piazze sono sempre ambite. Allenatori bravi solo nelle provinciali? Più prima che adesso, guarda anche Sarri e Giampaolo, hanno fatto un gran percorso. Adesso c’è più apertura, non è semplice gestire situazioni in cui devi far fronte a 10-12 sconfitte l’anno".