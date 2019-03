© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, è intervenuto a Radio Anch'io Sport:

Barella dovrebbe rimanere un anno in più a Cagliari?: "Farebbe bene al Cagliari tenere Nicolò un anno in più. Lui è pronto per una grande squadra, sta facendo bene anche in un momento topico della stagione. Quel che succederà a fine anno è da vedere".

Cragno si sta mettendo in mostra. Resterà?: "Sta bene a Cagliari, non vedo questo rischio. Il mercato poi è sempre particolare".