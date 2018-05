Maran, ciclo finito al Chievo. Riscatto sulla via Emilia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran ha salutato il Chievo Verona dopo quattro anni intensi e vivi, conquistando ripetute salvezze. Il terzultimo posto in classifica, nonostante tre partite semplici sul finire di stagione, ha dato il la all'addio, comunque paventato qualche settimana fa. Anche se Maran aveva un contratto fino al 30 giugno 2020 e il Chievo è sempre stata società che guarda molto anche al bilancio.

Voci di corridoio vogliono Maran già pronto a cambiare maglia nell'estate, con un accordo trovato già settimana scorsa con il Sassuolo, tra mercoledì e giovedì. Questo potrebbe avere influito su una scelta che, comunque, evidentemente è di rilievo inferiore rispetto al terzultimo posto in classifica. Il Chievo ha la necessità di rimanere in Serie A, con il paracadute avrebbe comunque un 15 milioni di euro di contrazione economica sul fatturato, cosa che la proprietà clivense non può assolutamente permettersi.

Così Maran, al di là di tutto, ha un accordo blindato fino al 2020 con i Mussi Volanti, se non dovesse trovare panchina. La sensazione è che però non rimarrà fermo, anche perché - oltre al Sassuolo - piace anche al Bologna.

Squadra d'appartenenza: Chievo Verona (esonerato)

Possibile permanenza: 0%

Contratto fino al 30 giugno 2020

Piace a: Sassuolo e Bologna