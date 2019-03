Maran: "Col Chievo sarà sfida particolare. Dobbiamo metterci intensità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Chievo: "Per me sarà una partita particolare di sicuro, non sarà come le altre, ma al calcio d'inizio tutte le emozioni passeranno in secondo piano e penserò solo ai problemi della mia squadra, La classifica del Chievo non rispecchia il valore della squadra e dell'ambiente. Dobbiamo essere bravi a non perdere la nostra identità e a tenere alta l'intensità".