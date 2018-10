Maran gioca a scacchi: una punta in meno mossa vincente per il Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via una punta, dentro un centrocampista: Rolando Maran sorprende e il suo Cagliari vince col Bologna già prima di entrare in campo. È una valutazione a posteriori, ovvio, ma è anche vero che la mano del tecnico, nel 2-0 rifilato agli emiliani, si vede eccome. Dopo aver finora sempre giocato col 4-3-1-2, l'allenatore trentino oggi ha infatti deciso di schierare Castro e Joao Pedro a supporto di Pavoletti: non una mossa difensiva, anzi.

Lasciato tutto il fronte offensivo alla stazza di Pavoloso, la differenza l'hanno fatta soprattutto le sgroppate di Castro, libero di muoversi da una parte all'altra della trequarti e combinare con il numero 10 brasiliano. Meno punti di riferimento per il Bologna, preso alla sprovvista sia a centrocampo che in difesa e incapace di reagire. Una mossa che può segnare una svolta?