Maran: "Inter da Scudetto. Nainggolan non ha nulla da dimostrare"

L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato così a Sky Sport in vista della sfida di domani con l'Inter: "È stata una settimana particolare, tra la falsa partenza col Brescia e l'infortunio di Pavoletti. Ben venga però un test così impegnativo, vogliamo superare una delle squadre più forti del campionato".

Simeone?

"Dobbiamo cambiare qualcosa ora che abbiamo Simeone al posto di Pavoletti. Dalla prossima settimana cercheremo di lavorare per trovare le migliori soluzioni".

Che idea si è fatto dopo il ko col Brescia?

"Più che dai singoli è importante che la crescita arrivi dalla squadra. Tanti nuovi acquisti sono arrivati all'ultimo e non abbiamo ancora trovato la quadra generale, ma abbiamo tutti grande voglia di dimostrare le nostre qualità".

Nainggolan domani affronta il suo passato.

"Deve lavorare in maniera serena, non ha nulla da dimostrare, visto che è stato anche lui a contribuire alla Champions dell'Inter lo scorso anno. È importante che pensi solamente a fare una grande prestazione domani, lui così come gli altri compagni".

Pellegrini in Nazionale?

"È un motivo d'orgoglio avere tanti giocatori in Nazionale. Mi fa solo piacere, sono convinto che questo aiuti la crescita di tutto l'ambiente. Deve essere un segnale per tutti gli altri: se si lavora bene, le soddisfazioni arrivano".

Inter da Scudetto?

"È una squadra molto forte e può ambire allo Scudetto".