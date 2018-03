Maran: "Io il Ferguson del Chievo? Ne sarei onorato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite delle colonne del mensile clivense MondoChievo, il tecnico Rolando Maran ha parlato così degli obiettivi del club e del proprio futuro: "Ciò che il Chievo ha realizzato in questi tre anni, anche con una certa agevolezza, ci si rende conto come ogni salvezza vada intesa come la conquista di uno scudetto e come un enorme patrimonio. Nel nostro caso siamo riusciti nell'intento perché abbiamo avuto e continuiamo ad avere chiaro qual è il nostro scudetto. Ferguson del Chievo? Parliamo di un mostro sacro, al Chievo sto bene e sono felice, ne sarei sicuramente onorato".