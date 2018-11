Maran: "Juve? Dobbiamo credere a un risultato positivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Juventus. "Non dobbiamo pensare alla Spal, noi dobbiamo credere al fare un risultato positivo non solo con le parole ma anche con i fatti. La gente crede in noi e dovremo provare in tutti i modi a fare risultato. La Juve non credo starà già pensando alla Champions, troveremo una squadra che ha avuto una settimana piena per lavorare".