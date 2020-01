© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla viglia della sfida contro l'Inter: "In Coppa Italia, nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona gara. Siamo stati in partita e poi sono arrivati due gol da calcio piazzato. Vogliamo dare continuità alla gara di Brescia, giocando con sacrificio e senza commettere errori di superficialità. Bisogna giocare con coraggio".

Cosa la preoccupa dell'Inter?

"L'Inter ha numeri eccezionali, è una squadra che quando ha ottenuto questi numeri, in passato, ha sempre vinto lo Scudetto. Bisogna affrontare la gara con la testa giusta, mettendo in campo le nostre caratteristiche e cercando di proporre le cose che sappiamo fare per metterli in difficoltà".