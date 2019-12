© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Repubblica, il tecnico rossoblù Rolando Maran ha parlato così del grande avvio stagionale dei suoi e della prossima sfida con la Lazio: "Non faccio promesse né tabelle, ci siamo meritati il posto che occupiamo in classifica, godiamoci il paesaggio e tra un po' se ne riparla. In un mese circa dobbiamo affrontare Lazio, Juventus, Milan e Inter. La Lazio, e non lo dico perché giochiamo la prossima contro di lei, se la giocherà alla pari con bianconeri e nerazzurri. Non è un'intrusa", le dichiarazioni dell'allenatore del Cagliari.