Maran: "Nainggolan da big. Barrientos gran talento, costringeva Messi a prendere la 7"

Rolando Maran, ex tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sua avventura al Cagliari e il momento che sta attraversando il nostro paese: "Giocatori bravi che ho avuto? Ce ne sono tanti, solo pensando all'ultimo anno penso a Nainggolan, secondo me dovrebbe giocare in squadre che lottano per il vertice. Potrei fare una lunga lista. Un altro forte che non è riuscito ad esprimersi è stato Barrientos: nelle giovanili aveva il 10 e costringeva Messi a prendere il 7. Non è riuscito ad esprimere il suo potenziale, un po' per l'infortunio e un po' per il carattere particolare".