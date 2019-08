Maran: "Nainggolan lascia basiti, è una bestia. Stupito da Nandez"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Rolando Maran, tecnico del Cagliari. Che parte dai ringraziamenti a Giulini e Carli per gli arrivi di "Rog, Nandez e Nainggolan. Hanno fatto un colpaccio. Rog è quei per ribaltare l'azione e dare spinta. Nandez mi ha colpito per tenacia e positività. E Nainggolan lascia basiti in allenamento. E' una belva con il calcio in testa". Sull'attacco. "Defrel, Simeone o Kouamé? Carli e Giulini stanno facendo così bene che non oso...".