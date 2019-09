Maran: "Nainggolan, siamo a buon punto. Simeone professionista serio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L'euforia deve essere il nostro carburante in questo momento importante dell stagione. Ora dobbiamo dare continuità ai risultati". Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato a Sky Sport facendo il punto della situazione in vista dell'anticipo di campionato contro il Genoa (in programma domani): "Un risultato positivo come quello di Parma ti fa dare di più e andare più forte. In settimana ho visto una squadra convinta, che sa che non può sbagliare domani. Vogliamo regalare altri punti ai tifosi".

Simeone? "La foto del suo momento è il gol che ha fatto, in solitaria, contro il Parma. Un sintomo di temperamento e carattere. In questo assomiglia sicuramente al padre. E' un professionista serio, mette grande entusiasmo nel lavoro e lo trasmette ai compagni".

Nandez? "Ci aspettiamo molto da lui, deve capire il calcio italiano e i compagni ma ha già mostrato grande temperamento".

Nainggolan? "Ha cominciato il lavoro sul campo, vediamo per quanti giorni ne avrà ma siamo già a buon punto".