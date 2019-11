Maran: "Nainggolan super: non si è mai tolto la maglia del Cagliari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, parla ai microfoni di Sky dal Viareggio Sport, dove ritirerà il riconoscimento dedicato ai tecnici: "Spero che il bello debba ancora venire, stiamo facendo un campionato sopra le righe ma ci stiamo difendendo con grande bravure in tutte le gare e questo è quello che dà soddisfazione ad un'isola intera".

Come si spiega il vostro rendimento?

"È un gruppo di ragazzi che sta dando il massimo, si è ritrovata molto tardi e abbiamo dovuto lavorare durante il campionato e questo non era semplice. I ragazzi hanno bruciato le tappe, diventando squadra sotto tutti i punti di vista, sotto ogni frangente e punto di vista".

Nainggolan si è calato subito nella vostra mentalità.

"L'ho sempre detto: non si è mai tolto la maglia del Cagliari, solo un campione riesce a calarsi nella nostra realtà in questo modo. Radja non lo scopro io".

Si aspetta un regalino dal presidente dal mercato di gennaio?

"Il mio presidente ha fatto bei regali già in estate, la classifica è il frutto del lavoro di questi mesi".