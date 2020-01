© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato a Sky, commentando il ritiro dei giorni scorsi. "Non c'era nulla da compattare, bisogna stare insieme per vivere questo momento che sta pesando a tutti quanti. Volevamo viverlo come una famiglia, da domani dobbiamo far vedere che il Cagliari è tornato a divertire, a divertirsi e fare le cose con grande intensità. La squadra ha voglia di venir fuori e passare il momento difficile. Dobbiamo mettere in campo spregiudicatezza e spensieratezza".

Torna Cragno in panchina

"Sta lavorando bene, ha incominciato a trovare la porta con regolarità. Castro non si è allenato e devo andare a Brescia con tutti quelli che stanno bene".