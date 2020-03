Maran saluta il Cagliari e i suoi tifosi: "Mi avete fatto sentire a casa"

Rolando Maran lascia il Cagliari all'undicesimo posto in classifica con 32 punti dopo aver sognato, almeno inizialmente, anche di poter rincorrere un posto in Europa. Il tecnico è stato sostituito da Walter Zenga, che da oggi ha iniziato la sua nuova avventura in Serie A. Maran, da sempre ben voluto tra i tifosi, ha affidato all'ANSA un messaggio di saluti dopo l'ufficialità dell'avvicendamento sulla panchina dei sardi: "Mi avete fatto sentire a casa. Grazie Cagliari".