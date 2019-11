Maran: "Simeone migliorerà tantissimo. Joao Pedro, rinnovo meritato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ai microfoni di Sky: "La Fiorentina fa bene in trasferta ed è in serie utile. Sarà un bel test, impegnativo come spesso accade in Serie A. Vogliamo confermare ciò che di buono abbiamo fatto finora.

Su Gigi Riva, che ha compiuto 75 anni: "Riva è il simbolo di questa terra e questa maglia, ha trasmesso concetti che ho voluto fare miei. Mi rende orgoglioso sapere che ci segue con attenzione".

Sull'enorme seguito dei tifosi: "Bello vedere tanta gente che ci segue e deve essere ulteriore consapevolezza per noi di sapere cosa rappresentiamo. Deve essere una spinta per fare ancora meglio".

Sul rinnovo di Joao Pedro: "Sono felice per lui, questo prolungamento è un giusto riconoscimento a un giocatore che ha fatto tanto e tanto farà nei prossimi anni. Mi auguro che questo rinnovo sia una spinta ulteriore per il suo rendimento".

Tatuaggio in caso di Europa?: "Si stava scherzando in un determinato contesto, poi d'Europa non voglio nemmeno parlarne e dobbiamo essere concentrati sul momento e viverlo al massimo dei giri".

Simeone contro la sua ex squadra: "Un ragazzo che è arrivato e arriva ogni giorno per migliorarsi. Ci sta dando una grossa mano e ha ampi margini di miglioramento. Sono convinto che migliorerà tantissimo. Per lui è una partita particolare, deve essere concentrato".