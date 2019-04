Maran su Barella: "Pochi gol? E' stato sfortunato, ma ci prova sempre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino parlando anche di Barella: "Pochi gol? Lui è stato sfortunato nei legni che ha preso e sul rigore sbagliato con l’Inter, ma ci prova sempre con convinzione. L’importante è che arrivi al tiro, deve continuare a lavorare sulla finalizzazione. L’importante comunque è andare in rete con più uomini e non con il solo Pavoletti", le parole riportate da calciocasteddu.it.