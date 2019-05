© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha avuto modo di tornare anche sugli episodi arbitrali che hanno contraddistinto l'ultima gara disputata contro il Napoli (col rigore assegnato nel recupero agli azzurri): "Avevamo la convinzione che concedendo il rigore fosse stato commesso un errore, dunque l’abbiamo fatto presente in modo vivace, ma certamente nessuno ha usato parole irriguardose. Abbiamo poi scoperto l’esistenza di un fattore tecnologico che in quel momento ignoravamo. Ho grande fiducia negli arbitri, so bene quanto arbitrare nel nostro campionato li sottoponga a pressioni incredibili".