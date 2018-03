Maraner: "Prestazione degna del Chievo che conosciamo"

© foto di Federico De Luca

Niente dichiarazioni post partita per Rolando Maran a causa di un brusco calo di voce. Al suo posto ha parlato a SkySport il suo vice Christian Maraner: "Volevamo la vittoria e la prestazione oggi. I ragazzi lavorano bene durante la settimana ma non riuscivano a riproporlo in partita. Oggi invece abbiamo fatto una prestazione degna del nostro Chievo con il mister che ha trasmesso le giuste motivazioni. Il gol di Hetemaj? Quei minuti di pausa in attesa della decisione dell'arbitro sono lunghi, ti rimane la gioia in gola. Meno male che si è risolta a nostro favore".