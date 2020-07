Marani: "Conte non sta facendo la differenza all'Inter. Inopportune le sue parole di ieri"

Matteo Marani durissimo con Antonio Conte. Il noto giornalista opinionista di 'Sky Sport', all'indomani della sconfitta contro il Bologna, ha così commentato l'operato del tecnico leccese: "La scorsa estate fu annunciato come il vero top player acquistato dall'Inter, ma in questo momento Antonio Conte non fa la differenza, ha chiuso il girone d'andata a due punti dalla Juve, poi le cose sono peggiorate. L'Inter nel girone di ritorno è ottava, ieri ha perso col Bologna. Quanto ha detto nel dopo gara mi ha lasciato delle perplessità, parlare di pacchetto preconfezionato mi è sembrato fuori contesto perché è stato accontentato. L'Inter si è persa in queste ultime settimane e in questi ultimi mesi, ha pareggiato 5 volte in casa, ha perso 18 punti partendo da posizione di vantaggio e ha perso un giocatore come Lautaro Martinez, che non sta rendendo come può. Quello che doveva portare Antonio Conte era esattamente la mentalità vincente e l'Inter non può prendere tre gol a San Siro dal Sassuolo. E' stato completamente accontentato dalla società e non sta facendo la differenza. Dire che sono tutti in discussione non serve a nulla perché quello legato a Conte è un progetto triennale".