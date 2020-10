Marani: "Nella Juve di Pirlo i ruoli non sono ancora definiti. E' una squadra in costruzione"

vedi letture

Inizierà domani l'avventura in Champions League della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Ne ha parlato, nello studio di 'Sky', il noto giornalista Matteo Marani: "Pirlo è seduto su quella panchina lì proprio per la Champions, senza l'eliminazione per mano del Lione non sarebbe cambiato allenatore. La Juventus è una squadra in costruzione, ci vuole un po' di tempo anche se alla Juve è difficile avere tempo. La Juventus di Pirlo non è definita, bisogna capire chi gioca sulle fasce e in che modo. In Champions però servirà una grande risposta, anche per accelerare questo processo di costruzione".