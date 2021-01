Marani sul caso Dzeko: "Intervenga la società. La Roma deve imparare dall'Atalanta"

Matteo Marani, parlando della difficile situazione legata a Edin Dzeko negli studi di Sky fa un confronto sorprendente: "Intervenga la società: in questo momento l'Atalanta ha una società più forte della Roma, per rimanere al paragone con Gomez. A Roma c'è un direttore generale nuovo, c'è un proprietario che ancora non sappiamo, pubblicamente almeno, che cosa pensa. Tutto tace e invece la società dovrebbe intervenire, aiutando Fonseca, che sta facendo un grandissimo lavoro e che, ricordo sommessamente, è terzo in classifica".